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Семак раскритиковал судейство в матче «Локомотив» — «Зенит»

Чемпионат.comиещё 4
28 минут назад

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о судействе в матче с «Локомотивом» (1:1).

Семак раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»
Фото: ГУСЕВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»ГУСЕВ АРТЁМ, «ЧЕМПИОНАТ»

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе – это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 4-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 50-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Кузяев не успел к мячу и наступил на ногу Рифату Жемалетдинову. На 85-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Сердара Азмуна. Сутормин с пенальти пробил точно в нижний угол. Гильерме угадал, но до мяча не дотянулся. На 88-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Зенита». Фёдор Смолов реализовал 11-метровый удар.

Футбол,Далер Кузяев,Федор Смолов,Сергей Семак,Максим Пахомов,Алексей Сутормин,Рифат Жемалетдинов,Локомотив,Зенит,
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