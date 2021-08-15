Семак раскритиковал судейство в матче с «Локомотивом»

«В эпизоде с первой карточкой Кузяеву жёлтую можно было и в обратную сторону давать. У ЭСК есть много пищи для размышления. В Грозном ошибочно ставит пенальти с VAR, здесь ставит Ерохин убирал голову, а за секунду до этого был фол на Венделе – это немного странно. Но о судействе либо хорошо, либо ничего. Сегодня ничего о них говорить не хочется», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.