Пике согласился на снижение зарплаты

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о снижении своей зарплаты для соблюдения регламента Ла Лиги.
"Я родился и вырос здесь. Я сделал то, что должен был сделать и пошел на понижения зарплаты в интересах клуба. Мы сейчас также разговариваем об этом с другими лидерами команды, и я уверен, что они тоже сделают этот шаг. Я принял это решение быстро, без раздумий. Мы семья", — цитирует испанца Futbol en Movistar.
Благодаря Пике сине-гранатовые зарегистрировали форварда Мемфиса Депая, защитника Эрика Гарсию и нападающего Рея Маная для участия в матчах Ла Лиги.
Каталонцы также работают с двумя другими лидерами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой, чтобы адаптировать их зарплаты к текущей ситуации клуба.
"С другими капитанами команды (это Серджи Бускетс, Жорди Альба и Серджи Роберто – "Газета.Ru") мы уже общались, и я знаю, что они тоже пойдут на такой шаг. Я сделал это быстро для новичков", - сказал Пике.
Ранее сообщалось, что "Барселона" одержала победу над "Реал Сосьедадом" из Сан-Себастьяна в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мартин Брейтуэйт, также отличились Жерар Пике и Серхи Роберто. У гостей мячи забили Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.