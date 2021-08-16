Пике согласился на снижение зарплаты

"Я родился и вырос здесь. Я сделал то, что должен был сделать и пошел на понижения зарплаты в интересах клуба. Мы сейчас также разговариваем об этом с другими лидерами команды, и я уверен, что они тоже сделают этот шаг. Я принял это решение быстро, без раздумий. Мы семья", — цитирует испанца Futbol en Movistar.