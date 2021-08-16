Дзюбу не вызовут на ближайшие матчи сборной России

Источники «Спорт-Экспресса» сообщили, что футболиста Артема Дзюбу не вызовут на сентябрьские матчи сборной России.

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Причину такого решения газета не уточняет.

Первую игру под руководством нового тренера Валерия Карпина национальная команда проведет 1 сентября против Хорватии.

Позже, 4 и 7 сентября, сборная встретится с командами Кипра и Мальты.

Карпин возглавил сборную РФ 23 июля. На посту главного наставника команды он сменил Станислава Черчесова. Во время пресс-конференции, посвященной назначению, Карпин ответил на вопрос о его «непростом бэкграунде» с Дзюбой (у тренера и футболиста были конфликты во времена их работы в «Спартаке»).

«Дзюба был и остается важным игроком в российском футболе. Мои личные отношения не могут влиять на сборную. Это все останется за бортом, если Артем будет показывать футбол, который может помочь сборной», - заявил он.

10 августа стало известно о встрече Карпина с футболистами «Зенита», претендующими на места в сборной, среди них был и Дзюба.