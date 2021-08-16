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Карпин рассказал, какую проблему считает одной из главных в российском футболе

ТАССиещё 2
1 час назад

Одной из главных проблем российского футбола на данный момент является подготовка тренерских кадров в детско-юношеских школах. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Карпин назвал одну из главных проблем в футболе
Фото: ТАССТАСС

"Считаю абсолютно правильными [реформы Российского футбольного союза]. Я и за отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга, - заявил Карпин. - Самое главное - нам нужны учителя. Можно построить самую современную футбольную школу, но если там не будет нормальных учителей, дети сами по себе в этой школе не вырастут".

"Нам нужно начинать именно с детских тренеров, нам нужны учителя, надо создавать им условия: платить им хорошие зарплаты, чтобы они больше не думали, где еще заработать денег. Чтобы они думали только о том, как обучать детей. С нынешними зарплатами нереально просто учить детей, не думая о дополнительном заработке на стороне. Проблемы российского футболиста слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год", - заключил он.

23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России, он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду 8 июля.

Футбол,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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