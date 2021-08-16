Названа дата дебюта Месси за ПСЖ

Стала известна дата дебюта аргентинского форварда Лионеля Месси за французский ПСЖ.

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Как сообщает Sky Sports, дебют аргентинца запланирован на 29 августа, когда состоится матч четвёртого тура Лиги 1 «Реймс» — ПСЖ. По информации источника, 34-летний аргентинец ещё не успел набрать форму после отпуска.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.