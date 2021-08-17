Карпин раскрыл главную проблему российского футбола

"Можно иметь поля, мячи, экипировку, что угодно. Можно построить самую современную и новороченную школу, но без учителей она работать не будет. Нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Им нужно платить хорошие зарплаты, чтобы они не думали, где бы им еще на стороне заработать денег", - заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".