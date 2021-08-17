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Олимпиада-2020

Карпин назвал главную проблему российского футбола

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин высказался об основной проблеме отечественного футбола. По его мнению, в стране не хватает детских тренеров.

Карпин раскрыл главную проблему российского футбола
Фото: Владимир Песня/РИА «Новости»Владимир Песня/РИА «Новости»

"Можно иметь поля, мячи, экипировку, что угодно. Можно построить самую современную и новороченную школу, но без учителей она работать не будет. Нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Им нужно платить хорошие зарплаты, чтобы они не думали, где бы им еще на стороне заработать денег", - заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020. 1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.

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