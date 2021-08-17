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Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине

Газета.Ru
1 час назад

Дзюба не попал в состав сборной России по футболу на матчи отбора к ЧМ

Новая жизнь без Дзюбы: как будет играть сборная при Карпине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валерий Карпин объявил список футболистов, на которых рассчитывает в сборной России в ближайших отборочных матчах к чемпионату мира. «Газета.Ru» оценивает выбор нового наставника сборной страны с точки зрения тактики национальной команды.

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Первого списка вызванных в сборную России игроков от Валерия Карпина ждали с большим интересом. Сам наставник выступал на пресс-конференции вместе с главой Российского футбольного союза (РФС) Александром Дюковым, несколько раз давал короткие комментарии прессе, а также в большом интервью ответил на вопросы Нобеля Арустамяна.

И ни в одном из этих разговоров не было конкретики по игрокам, которые будут вызваны на матчи с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября). Тренер разве что говорил об отсутствии неприкасаемых, большой обойме просматриваемых футболистов.

Ну и еще постоянно отвечал на многочисленные вопросы по поводу Артема Дзюбы, с которым у него давний конфликт. Карпин назвал его бывшим капитаном, оговорившись, что сейчас он даже не знает, кто попадет на сбор, чтобы обсуждать принадлежность повязки. При этом наставник встретился с нападающим «Зенита» и проговорил с ним тет-а-тет более часа.

Но даже в «удлиненном» (формулировка Карпина) списке кандидатов на участие в ближайших играх отборочного цикла Дзюбы не оказалось.

Правда, объяснить это конфликтом сейчас ну никак нельзя. Дзюба в четырех стартовых турах Российской премьер-лиги не забил ни одного мяча, а в последней игре против «Локомотива» вообще вышел за минуту до конца основного времени.

Плохая форма теперь уже экс-капитана сборной — вполне закономерная причина его невызова. То же самое относится и к московскому спартаковцу Александру Соболеву. Он, правда, уже отличился в нынешнем сезоне, но только с одиннадцатиметрового, хотя сыграл не только в четырех турах РПЛ, но и в двух встречах квалификации Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

Карпин вообще не вызвал сразу восемь человек, кто был в команде Черчесова на чемпионате Европы. В ближайших играх сборной мы не увидим еще и Антона Шунина, Матвея Сафонова, Романа Евгеньева, Юрия Жиркова, Андрея Семенова и Магомеда Оздоева.

Оздоев тяжело травмирован, а Жирков сейчас не выступает, не имеет профессионального контракта и не факт, что вообще продолжит карьеру. Но остальные в обойме и теоретически могли быть приглашены.

Очевидно, что выбор Карпина показывает — сборная России будет жить по-новому, не так как при прежнем штабе.

Но это-то было и так понятно — уж слишком разные люди бывший и нынешний главные тренеры национальной команды. Куда интереснее разобраться, как изменится игра сборной.

Неизвестная схема

Пока очень сложно ответить даже на базовый вопрос: по какой схеме будет действовать команда при Карпине?

Вполне очевидно только, что на острие будет лишь один нападающий. На это намекает даже просто то обстоятельство, что и в явно увеличенном списке присутствуют только три чистых форварда.

И при этом возвращенный Карпиным Федор Смолов и впервые вызванный Константин Тюкавин играют совсем не в той манере, что Дзюба, Соболев и Антон Заболотный, который указан в составе, но пока еще не залечил повреждение.

А вот число защитников остается вопросом даже для самого наставника. По крайней мере, он так подает ситуацию. Вот что он ответил на вопрос о позициях, на которых видит Сергея Терехова и Илью Самошникова:

«Левыми защитниками. Да, «Сочи» не использует схему с тремя защитниками. И не использует, как говорит Кафанов, бортового защитника. Не стал бы исключать, что мы будем играть с тремя защитниками».

А вот ответ на вопрос о большом количестве центральных защитников в опубликованном списке:

«Много – это сколько? Я вижу пять человек. В схеме с тремя защитниками Кудряшов может еще сыграть, Терехов тоже. Федор еще не в оптимальной форме. Тренер «Антальяспора» сказал ему, что не выпустит его на первый матч. Посмотрим на его состояние».

При четырех защитниках в линию наверняка сборная будет играть по схеме 4-3-3, если же тренерский штаб решит выставить три центральных, то тут возможно несколько вариантов, но, кажется, что видение Карпина приведет к сехме 5-2-3, которую также можно обозначить как 3-4-3.

Суть важнее

Еще важнее понимать, что количество защитников и нападающих и все возможные расстановки — это просто цифры.

Как известно, и Карпин сам это не раз рассказывал, 4-4-2 — схема оборонительная. А с тремя защитниками очень даже можно показывать остро-атакующий футбол.

Сам главный тренер уже заявлял, что хочет, чтобы его команда играла дерзко. И подбор в средней линии к этом располагает при любой схеме.

В основе из полузащитников гарантировано место, пожалуй, только Александру Головину из «Монако», который сейчас является главной футбольной звездой страны и вполне может примерить в игре с Хорватией 1 сентября даже капитанскую повязку.

Сам Карпин говорил, что видит на поле одновременно с Головиным и другого легионера — Алексея Миранчука из «Аталанты». Хотя в его случае многое будет зависеть от состояния, в котором полузащитник, способный сыграть на краю атаки, приедет на сбор.

Рядом с Головиным в центре поля должен оказаться кто-то один (а может, сразу двое) из четверки Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Максим Мухин, потому что центральным полузащитникам сборной будет просто необходимо давать большой объем, в том числе и в оборонительных действиях.

Но в целом выбор у тренерского штаба очень большой. Всех интригует возможное появление с первых минут ярко стартовавших в «Динамо» Арсена Захарян и Даниила Фомина. Но есть еще становящийся лидером в «Локо» Рифат Жамалетдинов, снова обретающий себя в «Спартаке» Зелимхан Бакаев и возглавляющий список бомбардиров РПЛ Александр Ерохин из «Зенита».

Не стоит забывать и про техничных, скоростных и обладающих хорошим ударом вингеров Дениса Черышева из «Валенсии». и Дениса Макарова из «Динамо». В общем, это тот случай, когда выбор приятен.

Ну а возвращаясь к возможности сыграть в три центральных защитника, это может дать больше надежности сзади при обороне против грозной хорватской атаки с раздающим гениальные пасы Лукой Модричем.

И при этом, кто бы ни расположился на флангах, эти ребята любят, умеют и всегда стараются активно подключаться. Вероятно, это будут Марио Фернандес справа и Самошников либо Вячеслав Караваев слева.

Вратарский вопрос

Отдельным пунктом стоит, конечно же, вратарский вопрос. Этот пункт выделил сам Карпин, когда рассказал, что последний рубеж полностью отдает на откуп Виталию Кафанову.

В итоге на первый сбор не поедут игравшие на Евро Антон Шунин и Матвей Сафонов, остающийся к тому же самым перспективным российским молодым вратарем.

Зато остался в обойме Юрий Дюпин из «Рубина», возвращается в команду Гильерме из «Локомотива», впервые вызван другой молодой талант Александр Максименко из «Спартака», а еще в списке присутствует отлично знакомый по тренерам по «Ростову» (а Карпину еще и по «Спартаку») Сергей Песьяков.

Кто из этой четверки выйдет в основе на первый матч, который к тому же сразу же будет во многом ключевым? Свои козыри есть у каждого, но все же в ставку на Максименко верится не слишком — он много тащит в клубе, но играет не без ошибок, а дела у «Спартака» идут не очень. Ну и опыта в главной сборной у Александра нет вообще.

Песьяков очень хорош ногами и прекрасно известен тренерам, но достаточно ли этого? Кажется, по классу он уступает остальным в этом списке.

Ногами здорово играет и Дюпин, который к тому же пересекался с Кафановым в «Рубине» и считает себя многим обязанным тренеру. Сам вратарь еще перед Евро заявлял, что уверен в своих силах и считает себя сильнейшим в сборной. Но он за нее еще не играл.

В отличие от Гильерме. Тут и опыт, и мастерство, и много чего еще, но вот срывы, которые случаются с обрусевшим бразильцем пугают. Тем не менее вызов вратарь «Локомотива» заслужил безусловно, а дальше уже посмотрим.

Кажется, что выбирать основного на матч против Хорватии тренеры будут именно между Гильерме и Дюпиным.

Безальтернативный Джикия

Ну и напоследок пара слов про центр обороны. Тут в любой схеме и при любых раскладах нет альтернативы Георгию Джикия. Более того, капитан «Спартака», как и Головин, вполне может претендовать на повязку в сборной.

Рядом с ним при построении четверкой наиболее вероятным выбором выглядит Игорь Дивеев из ЦСКА, но на самом деле не стоит исключать и универсала Станислава Магкеева. Он вроде бы звезд с неба по потенциалу не хватает, но единственный из полевых провел все матчи «Локомотива» в этом сезоне от и до и был максимально надежен.

Ну а при тройке центральных вариантов становится очень много, но наверняка найдется место и опытнейшему Федору Кудряшову из «Антальяспору». Если же он будет не готов, возрастут шансы на попадание в состав сочинца Сергея Терехова.

Футбол,Статьи,Илья Самошников,Станислав Магкеев,Виталий Кафанов,Юрий Дюпин,Матвей Сафонов,Роман Евгеньев,Игорь Дивеев,Зелимхан Бакаев,Далер Кузяев,Федор Смолов,Александр Максименко,Антон Шунин,Георгий Джикия,Денис Макаров,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Александр Дюков,Вячеслав Караваев,Сергей Терехов,Сергей Песьяков,Максим Мухин,Денис Черышев,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Валерий Карпин,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,Газета.Ru,
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