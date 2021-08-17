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Олимпиада-2020

Инсинье отклонил щедрое предложение «Зенита». «Наполи» был готов отпустить игрока в Россию

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отказался от переезда в Российскую Премьер-Лигу.В услугах 30-летнего итальянца был заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует Italy24News, ссылаясь на эфир телеканала Sportitalia.

Инсинье отклонил щедрое предложение «Зенита»
Фото: ReutersReuters

Согласно сведениям источника, «Наполи» был готов отпустить Инсинье в российский клуб за 30 млн – именно столько «Зенит» и предлагал. Однако сам Лоренцо отказался от достаточно щедрого предложения сине-бело-голубых. Его зарплата в России могла бы составить 8 млн в год.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 48 млн. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Ранее стало известно, что «Наполи» готов продать Инсинье. По данным СМИ, футболистом также интересуются «Интер», «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона. Сейчас стороны фактически не ведут переговоры о продлении соглашения.

Футбол,Зенит,
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