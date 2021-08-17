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Агент Криштиану Роналду предложил услуги звёздного форварда английскому «Манчестер Сити»

Чемпионат.com
58 минут назад

Жорже Мендеш, авторитетный агент 36-летнего звёздного португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента английскому «Манчестер Сити», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Агент предложил «МанСити» купить Роналду
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что «Ювентус» готов расстаться с игроком за 30 млн. Причиной этого является истекающий через год контракт футболиста. Кроме того, благодаря возможной продаже игрока туринский клуб не понесёт убытков в этом сезоне из-за внушительного контракта португальца.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Футбол,Криштиану Роналду,
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