Черданцев призвал лишить Дзюбу капитанской повязки в сборной

«Мы много спорили с Черчесовым по Дзюбе — что, например, у него сложные отношения с болельщиками. Но Станислав Саламович остался при своем мнении. Я же считаю, что решение оставить Дзюбу капитаном было ошибочным.



Убежден, что в таких вопросах, как выбор капитана сборной, нужно прислушиваться к общественному мнению. Если футбольная общественность не единодушна относительно позиции капитана, то нужно искать ему замену», — написал Черданцев в своей колонке на сайте «Матч ТВ».