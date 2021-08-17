Бывшая жена футболиста Мамаева подала на него в суд

Футболисту Павлу Мамаеву поступил иск от бывшей жены об определении места жительства ребенка. Спортсмена ожидают в Пресненском суде. Об этом рассказал Telegram-канал «МК: срочные новости».

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Telegram-канал Mash сообщил, что футболист прописался на постоянное место жительства на 1-ую улицу Конной Армии, дом 6В в Ростове. По этому адресу находится нежилой дом с кафе. Адвокат Аланы Мамаевой заявил, что таким образом бывший супруг хочет передать дело в местный суд.

На своей странице в Instagram Мамаева активно обсуждает с подписчиками бракоразводный процесс. На одном из скриншотов из сторис бывшая жена футболиста заявила, что получает от пользователей сети множество сообщений по поводу его наркомании.