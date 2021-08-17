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Брайтвайт запросил у руководства «Барселоны» повышение зарплаты

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Мартин Брейтвайт беспокоится о своём будущем в «Барселоне». Датчанин полагает, что руководители пытаются вытеснить его из команды.

Брайтвайт запросил у «Барселоны» повышение зарплаты
Фото: ReutersReuters

Тем не менее, сам футболист готов и дальше защищать цвета каталонского клуба. Но, нападающий поставит руководству ультиматум – либо ему будет предложенный новый контракт на улучшенных условиях, либо он попросит о расторжении действующего соглашения. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, Брайтвайт уверен, что заслужил повышение зарплаты после ряда удачных игр в качестве ключевого исполнителя команды.

Стоит отметить, что «сине-гранатовые» на данный момент испытывают финансовые проблемы, что не позволяет им регистрировать новых игроков.

Напомнил, что в матче первого тура Ла Лиги «Барселона» добыла победу над «Реал Сосьедадом» именно благодаря дублю датского форварда.

Футбол,
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