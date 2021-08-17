Брайтвайт запросил у «Барселоны» повышение зарплаты

Мартин Брейтвайт беспокоится о своём будущем в «Барселоне». Датчанин полагает, что руководители пытаются вытеснить его из команды.

Тем не менее, сам футболист готов и дальше защищать цвета каталонского клуба. Но, нападающий поставит руководству ультиматум – либо ему будет предложенный новый контракт на улучшенных условиях, либо он попросит о расторжении действующего соглашения. Как сообщает испанское издание Mundo Deportivo, Брайтвайт уверен, что заслужил повышение зарплаты после ряда удачных игр в качестве ключевого исполнителя команды.