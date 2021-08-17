ЦСКА интересуется футболистом киевского «Динамо»

Польский защитник Томаш Кендзёра может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Об этом сообщает footballtransfer. По информации источника, ЦСКА готов заплатить за 27-летнего футболиста 2 млн евро. Текущее соглашение поляка с киевским клубом рассчитано до июня 2024 года.
В нынешнее межсезонье между ЦСКА и украинским клубом уже состоялся один переход. Форвард армейцев Илья Шкурин перешёл в «Динамо» на правах аренды.
Ранее отец Марадишвили опроверг слухи о том, что он недоволен условиями контракта сына с ЦСКА.