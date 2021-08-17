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СМИ: ЦСКА интересуется футболистом киевского «Динамо»

RT на русскомиещё 4
1 час назад

Польский защитник Томаш Кендзёра может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

ЦСКА интересуется футболистом киевского «Динамо»
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает footballtransfer. По информации источника, ЦСКА готов заплатить за 27-летнего футболиста 2 млн евро. Текущее соглашение поляка с киевским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В нынешнее межсезонье между ЦСКА и украинским клубом уже состоялся один переход. Форвард армейцев Илья Шкурин перешёл в «Динамо» на правах аренды.

Ранее отец Марадишвили опроверг слухи о том, что он недоволен условиями контракта сына с ЦСКА.

Футбол,Илья Шкурин,Томаш Кендзера,ЦСКА,Динамо,
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