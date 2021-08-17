ЦСКА интересуется футболистом киевского «Динамо»

Польский защитник Томаш Кендзёра может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Об этом сообщает footballtransfer. По информации источника, ЦСКА готов заплатить за 27-летнего футболиста 2 млн евро. Текущее соглашение поляка с киевским клубом рассчитано до июня 2024 года.

В нынешнее межсезонье между ЦСКА и украинским клубом уже состоялся один переход. Форвард армейцев Илья Шкурин перешёл в «Динамо» на правах аренды.