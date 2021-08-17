«Зенит» нацелился на футболиста «Галатасарая»

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу бразильского защитника «Галатасарая» Маркуса Тейшеры, также известного как Маркан. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Radyo Gol.

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В руководстве клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) рассматривают вариант выкупа трансфера 25-летнего игрока обороны. Ранее стороны уже обсуждали возможную сделку, но им не удалось прийти к соглашению. Теперь «Зенит» вновь обратился к турецкому клубу.

«Зенит» нацелен на приобретение защитника. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро. Контракт Маркана с «Галатасараем» истекает летом 2024 года.

В летнее трансферное окно «Зенит» уже усилился игроком олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо. В 2020-м он стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии, записав на свой счет 18 голов.