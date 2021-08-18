Россия в шаге от очередного понижения в рейтинге УЕФА

Австрийский "Зальцбург" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов одержал победу "Брондбю" со счетом 2:1. Победа "быков" позволила Австрии сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

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В активе России, которая располагается на 9-м месте, 30,682 балла. Австрия после выигрыша "Зальцбурга" набрала 29,550. На счету Шотландии, которая на прошлой неделе обошла Россию, 30,700 балла.

Ранее после вылета "Рубина" и "Сочи" из Лиги конференций Россия опустилась на девятое место в рейтинге УЕФА, пропустив вперед Шотландию, которая теперь расположилась на восьмой строчке. В еврокубках Россию продолжат представлять петербургский "Зенит" (в Лиге чемпионов), "Локомотив" и "Спартак" (обе команды в Лиге Европы).

Таким образом, в еврокубках Россия лишилась двух команд, а Шотландия лишь одной. Россия — единственная страна из топ-10, которая потеряла две команды в еврокубках. Рейтинг клубных коэффициентов УЕФА составляется на основании результатов всех европейских клубов в еврокубках. При подсчете клубного рейтинга ассоциации или рейтинга страны учитываются результаты всех ее клубов. Он используется для определения числа представителей ассоциации в еврокубках на будущий сезон.