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Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне"

Soccer News
41 минуту назад

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".

Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне"
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает Mundo Deportivo, уход Лионеля Месси и сокращение окладов лидеров команды привели к тому, что сине-гранатовые готовы оставить бразильца в составе и дать ему последний шанс.

По информации источника, главный тренер "блауграны" Рональд Куман уверен, что с уходом Месси Коутиньо может сыграть важную роль, так как он получит больше свободы. Также тренер не желает отпускать бразильца из-за вероятного ухода Илайша Мориба, а также необходимости предоставить отдых Педри.

Отмечается, что Коутиньо может взять 10-й номер, под которым до этого выступал Лионель Месси.

Футбол,Рональд Куман,Лионель Месси,
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