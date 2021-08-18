Коутиньо может взять номер Месси в "Барселоне"

Бразильский хавбек Филиппе Коутиньо может остаться в "Барселоне".

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Как сообщает Mundo Deportivo, уход Лионеля Месси и сокращение окладов лидеров команды привели к тому, что сине-гранатовые готовы оставить бразильца в составе и дать ему последний шанс.

По информации источника, главный тренер "блауграны" Рональд Куман уверен, что с уходом Месси Коутиньо может сыграть важную роль, так как он получит больше свободы. Также тренер не желает отпускать бразильца из-за вероятного ухода Илайша Мориба, а также необходимости предоставить отдых Педри.