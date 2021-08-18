В РФС подтвердили уход трех специалистов из сборной России

«Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!» — говорится в сообщении.

Безуглов работал в национальной команде с 2012 года, а 30 июля возглавил медицинский департамент московского ЦСКА. При этом он останется в РФС в качестве председателя медицинского комитета. Бутовский же работал в сборной России с 2014 года.