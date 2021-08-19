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Источник: «Локомотив» купит полузащитника «Кана» за €7 млн

RT на русскомиещё 4
1 час назад

Московский «Локомотив» близок к договорённости с французским «Каном» о покупке полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Локомотив» купит полузащитника «Кана» за €7 млн
Фото: ReutersReuters

Об этом сообщает журналист Марк Мешенуа в Twitter. Сторонам осталось урегулировать только мелкие детали сделки. По информации источника, переход Бека-Бека обойдётся «Локомотиву» в 7 млн, а контракт будет подписан на пять лет.

В сезоне-2020/21 20-летний полузащитник принял участие в 27 матчах за «Кан» в Лиге-2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом.

Ранее во Франции рассказали о готовности 20-летнего футболиста «Кана» перейти в «Локомотив».

Футбол,Локомотив,
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