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Олимпиада-2020

У ЦСКА образовался долг за платеж Гайча «Сан-Лоренсо»

Советский спортиещё 3
33 минуты назад

ЦСКА задержал выплату Сан-Лоренцо за трансфер аргентинского нападающего Адольфо Гайча, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Refuerzos CASLA.

ЦСКА просрочил платёж за Гайча на три месяца
Фото:  ПФК ЦСКА ПФК ЦСКА

Согласно источнику, московский клуб опоздал на три месяца с выплатой 500 тысяч долларов. ЦСКА по-прежнему должен Сан-Лоренцо за Гайча 1,6 миллиона долларов. Отмечается, что аргентинский клуб пока не намерен обращаться в суд по этому поводу.

Напомним, что Гайч перешел в ЦСКА из Сан-Лоренцо летом 2020 года. В январе 2021 года форвард ушел в аренду от ЦСКА к итальянскому «Беневенто». Нападающий забил два гола в 15 матчах. В этом сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе сборной Аргентины.

Добавим, что другой новичок прошлого сезона из Бразилии, Бруно Фукс, по-прежнему не может выйти на поле с прошлого года. Он так же участвовал со своей сборной на Олимпиаде в Токио.

Футбол,Бруно Фукс,Адольфо Гайч,ЦСКА,
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