Шотландия оторвалась от России в таблице УЕФА

Занимающая восьмое место Шотландия на 0,2 балла оторвалась от находящейся на девятой строчке России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В среду шотландский "Селтик" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы обыграл нидерландский АЗ со счетом 2:0. В активе России, чьи клубы не участвуют в последней стадии отбора в основную сетку еврокубков, остается 30,682 балла. Шотландия увеличила количество набранных баллов до 30,900.

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Россия упустила восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА после того, как казанский "Рубин" и "Сочи" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций по сумме двух матчей уступили польскому "Ракуву" (0:0, 0:1) и сербскому "Партизану" (1:1, 2:2, 2:4 - в серии пенальти) соответственно.

По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, которые состоятся в четверг, положение России в рейтинге может ухудшиться. Десятое место в таблице коэффициентов занимает Австрия (29,550).

19 августа в отборе в основную сетку Лиги Европы шотландский "Рейнджерс" проведет первый матч против армянского "Алашкерта". Также в четверг австрийские "Штурм" и "Рапид" встретятся со словенской "Мурой" и украинской "Зарей" соответственно. В Лиге конференций шотландские "Абердин" и "Сент-Джонстон" сыграют с азербайджанским "Карабахом" и австрийским ЛАСКом.

Жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут 26 и 27 августа в Стамбуле. На международной арене Россию будут представлять петербургский "Зенит" (групповой этап Лиги чемпионов), а также московские "Локомотив" и "Спартак" (оба - групповой этап Лиги Европы).

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,683), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 1,500) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка.