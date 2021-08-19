«Ростов» представил новый комплект формы на Роналду

Футбольный клуб «Ростов» с юмором отреагировал на презентацию третьего комплекта формы туринского «Ювентуса» на этот сезон.

Фото: © fc-rostov.ru © fc-rostov.ru

Недавно «Ювентус» представил третий комплект формы, который выполнен в тех же цветах, что и форма «Ростова».

В Twitter-аккаунте российского клуба опубликовали фото нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в этой форме, но заменили эмблему итальянской команды на свою.

«Рады представить третий комплект формы на текущий сезон», — говорится в сообщении «Ростова».