УЕФА не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших игроков сезона

УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока Европы в сезоне-2020/2021. Награда будет вручена 26 августа в Стамбуле во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

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Лидируют в списке претендентов на звание игрока года три игрока из английской Премьер-лиги: Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси») и Жоржиньо («Челси»).

Примечательно, что впервые за 11 лет существования этой награды в тройку номинантов входят только полузащитники.