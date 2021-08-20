Легенда "МЮ" Денис Лоу раскрыл свой диагноз

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Денис Лоу рассказал, что он страдает от болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, передает Sky Sports.
"Это очень сложное и заболевание. Я видел, как многие мои друзья проходили через это. Ты надеешься, что с тобой такого не случится, даже шутишь о болезни, игнорируя начальные симптомы. Ты просто не хочешь, чтобы это оказалось правдой. Ты злишься, расстраиваешься, потом начинаешь переживать о семье, которой придется с этим справляться", - сказал Лоу.
Форвард выступал за "Манчестер Юнайтед" с 1962 по 1973 год. В составе "красных дьяволов" Лоу стал двукратным чемпионом Англии. Также в 1968 году он выиграл Кубок европейских чемпионов. В решающем матче "МЮ" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 4:1. За четыре года до этого Лоу стал обладателем "Золотого мяча".
Ранее полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард рассказал о своем трудном периоде в карьере, когда для успокоения ему приходилось выпивать алкоголь.