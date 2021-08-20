Легенда "МЮ" Денис Лоу раскрыл свой диагноз

"Это очень сложное и заболевание. Я видел, как многие мои друзья проходили через это. Ты надеешься, что с тобой такого не случится, даже шутишь о болезни, игнорируя начальные симптомы. Ты просто не хочешь, чтобы это оказалось правдой. Ты злишься, расстраиваешься, потом начинаешь переживать о семье, которой придется с этим справляться", - сказал Лоу.