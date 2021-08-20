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Олимпиада-2020

Вратарь немецкого "Байера" отреагировал на вызов в сборную России

Газета.Ru
16 минут назад

Вратарь немецкого "Байера" Андрей Лунев отреагировал на вызов в сборную России.

Вратарь "Байера" отреагировал на вызов в сборную России
Фото: InstagramInstagram

"Очень рад получить вызов в сборную. С нетерпением жду сборов", - написал Лунев в Instagram.

В расширенном списке голкиперов, вызванных в сборную России главным тренером Валерием Карпиным, вошли Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов").

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Лунев выступал за петербургский "Зенит" с 2017 по 2021 год. В составе сине-бело-голубых он стал трехкратным победителем Российской премьер-лиги (РПЛ) и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось о том, что врачи сборной России Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули национальную команду из-за испанского помощника нового главного тренера команды Валерия Карпина.

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