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Официальный магазин "Реала" был ограблен

Газета.Ru
54 минуты назад

Фаншоп мадридского "Реала", который находится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" был ограблен. Об этом сообщает Marca. 19 августа группа преступников въехала на автомобиле в фасад здания, где располагается официальный магазин "сливочных". Неизвестные скрылись после того, как заполнили формой королевского клуба три машины.

Преступники ограбили официальный магазин "Реала"
Фото: ReutersReuters

Полиция изучает записи с камер наблюдения в попытке опознать автомобили по номерам. Сотрудники полиции считают, что все три машины могут быть угнанными. Напомним, на "Сантьяго Бернабеу" проходят работы по реконструкции стадиона, которые, предположительно, завершатся в 2022 году.

"Реал Мадрид" — один из трех клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются "Барселона" и "Атлетик Бильбао". Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 65 национальных трофеев: рекордные 34 титула чемпиона Ла Лиги, а также 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов (13 раз, единственная команда, выигрывавшая этот турнир — тогда ещё Кубок Европейских чемпионов — 5 раз подряд).

Ранее стало известно, что "Реал" изучает возможность выхода из состава испанской Ла Лиги.

Футбол,Реал,
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