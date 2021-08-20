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Экс-капитан «Челси» Кэхилл стал игроком «Борнмута»

Чемпионат.com
1 час назад

Футбольный клуб «Борнмут» объявил о переходе бывшего капитана «Челси» и сборной Англии Гари Кэхилла. Соответствующую информацию пресс-служба команды опубликовала в официальном «твиттере».

Экс-капитан «Челси» Кэхилл стал игроком «Борнмута»
Фото: ReutersReuters

Контракт с 35-летним защитником рассчитан до конца этого сезона. Кэхилл перешел в «Борнмут» на правах свободного агента. Этим летом у него истёк контракт с «Кристал Пэлас».

С 2012 по 2019 год Кэхилл выступал за лондонский «Челси». Ранее защищал цвета «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Виллы». В составе национальной команды Англии футболист играл с 2010 по 2018 год. Ранее сообщалось, что в услугах Кэхилла заинтересованы такие клубы, как «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Футбол,Гари Кэхилл,
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