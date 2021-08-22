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«Локомотив» обыграл «Краснодар» благодаря дублю Фёдора Смолова

Чемпионат.comиещё 19
1 час назад

Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.

Смолов отметился дублем в игре с «Краснодаром»
Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 7-й минуте игры счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов. На 33-й минуте эта связка сыграла вновь — Жемалетдинов отдал, Смолов забил. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание своей команды до одного гола, но полноценно переломить ход игры «быкам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

«Локомотив» в пяти стартовых матчах РПЛ набрал 11 очков, москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице. «Краснодар» в пяти турах набрал 6 очков. Южане находятся на 9-м месте в турнирной таблице.

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