Смолов отметился дублем в игре с «Краснодаром»

Сегодня, 22 августа, в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Героем матча стал нападающий железнодорожников Фёдор Смолов, оформивший победный дубль. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Димитрова.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

На 7-й минуте игры счёт открыл нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов. Результативную передачу отдал форвард железнодорожников Рифат Жемалетдинов. На 33-й минуте эта связка сыграла вновь — Жемалетдинов отдал, Смолов забил. На 71-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сократил отставание своей команды до одного гола, но полноценно переломить ход игры «быкам» не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».