Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Янг Бойз». Об этом сообщает сайт Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА).

Карасев получил назначение на матч Лиги чемпионов
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

Помощниками Карасева станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен еще один россиянин Владимир Москалев.

Встреча между венгерским «Ференцварошем» и швейцарским «Янг Бойз» состоится 24 августа в Будапеште. Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарского клуба. Победитель противостояния примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Карасев обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года. Российский арбитр с 2013 года входит в категорию элитных судей УЕФА. Он регулярно работает на матчах европейских международных турниров. В сезоне-2017/18 он судил полуфинал Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и французским «Марселем». 11 августа Карасев обслуживал матч Суперкубка КЕФА межу «Челси» и «Вильярреалом», в котором лондонский клуб одержал победу по пенальти.

Футбол,Максим Гаврилин,Игорь Демешко,Владимир Москалев,Сергей Карасев,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители