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Российский футболист назвал потраченные на «дешевые понты» суммы денег

Lenta.ru
32 минуты назад

Российский полузащитник венгерского «Мезекевешда» Сердер Сердеров вспомнил о своих тратах в бытность футболистом махачкалинского «Анжи». Об этом сообщает Sport24.

Российский футболист назвал потраченные на «дешевые понты» суммы денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27-летний хавбек рассказал о том, как «разбрасывался деньгами», выступая за дагестанский клуб.

«Я не знал цену деньгам. Да, приносил домой большие суммы, но и тратил очень много. Сегодня это все кажется дешевым понтами», — заявил Сердеров.

Сердеров назвал порядок сумм, потраченных на автомобили и одежду.

«В бутике Louis Vuitton мог без примерки набрать шмоток на 500 тысяч рублей. Поехал, купил машину миллиона за четыре — сегодня это как 10 миллионов потратить на авто», — отметил он.

Сердеров числился в системе Анжи с 2012 по 2016 год. Он неоднократно отправлялся в аренду в другие российские клубы. В общей сложности россиянин провел в составе махачкалинцев 36 матчей и забил три гола. С 2018 года Сердеров выступает в Европе.

На счету Сердерова три гола в девяти матчах за молодежную сборную России.

Футбол,Сердер Сердеров,СБОРНАЯ РОССИИ,
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