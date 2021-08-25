Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России

"Был ли какой-то разговор с Карпиным по поводу возможного возвращения в сборную? Я думаю, в наших с ним взаимоотношениях такой разговор даже неуместен, потому что я хорошо знаю его требования, и он хорошо знает меня. Я думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную. Карпин — тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной и от того, чтобы дать результат", — приводит слова футболиста "Матч ТВ".