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Олимпиада-2020

Мамаев рассказал о шансах вернуться в сборную России

Газета.Ruиещё 9
20 минут назад

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев высказался о шансах вернуться в сборную России.

Мамаев оценил свои шансы вернуться в сборную России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Был ли какой-то разговор с Карпиным по поводу возможного возвращения в сборную? Я думаю, в наших с ним взаимоотношениях такой разговор даже неуместен, потому что я хорошо знаю его требования, и он хорошо знает меня. Я думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную. Карпин — тот тренер, который будет отталкиваться от пользы сборной и от того, чтобы дать результат", — приводит слова футболиста "Матч ТВ".

Мамаев выступал за сборную России с 2010 по 2016 год. На его счету 15 матчей за национальную команду. Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. Изначально он должен был совмещать работу в "Ростове" и сборной, но после двух поражений в стартовых турах чемпионата страны специалист принял решение покинуть клуб.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

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