Нападающий «Зенита» Азмун может перейти в «Лион»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти во французский «Лион». Об этом 24 августа сообщает Footmercato.

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По информации источника, «Лион» заинтересован в приобретении 26-летнего иранского футболиста. Срок соглашения Азмуна с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

Ранее сообщалось, что Азмуном заинтересовался немецкий «Байер», который предложил ему контракт на пять лет