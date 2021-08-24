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Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ»

Советский спортиещё 10
1 час назад

Журналист покинул канал из-за интервью с Павлом Мамаевым о его супруге.

Арустамян покинул «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортивный журналист Нобель Арустамян заявил об уходе с телеканала «Матч ТВ» из-за интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, в котором обсуждался его развод с женой Аланой.

«До последнего убеждал руководство «Матч ТВ»: такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства «Матча», что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Позже я отсмотрел итог, сверился с первыми впечатлениями — и поставил вопрос о том, что на спортивном канале такой контент выходить не может.

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Согласно новым приоритетам «Матча» это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях.

Еще раз: безумно благодарен каналу, всем своим коллегам и друзьям за сотрудничество», - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

В спортивной журналистике Арустамян с 2006 года, когда начал работать на «Радио Спорт». На «Матч ТВ» он был с основания канала после того, как его создали в том числе из спортивного отдела «НТВ-Плюс», где Арустамян был комментатором с 2010 года.

Футбол,Павел Мамаев,
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