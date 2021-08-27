Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Журналисту Джанлуке ди Марцио стало известно, сколько за трансфер нападающего заплатят «горо жане». По данным инсайдера, сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что чемпион Англии намерен заключить с Криштиану двухлетнее соглашение.

Роналду имеет солидный опыт выступлений в Англии. С 2003 по 2009 год португалец играл за «Манчестер Юнайтед».