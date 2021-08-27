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Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

Евро-футбол.Руиещё 10
4 часа назад

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду покидает туринский «Ювентус». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Игрока подпишет «Манчестер Сити».

Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Сити»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Журналисту Джанлуке ди Марцио стало известно, сколько за трансфер нападающего заплатят «горожане». По данным инсайдера, сумма сделки составит 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что чемпион Англии намерен заключить с Криштиану двухлетнее соглашение.

Роналду имеет солидный опыт выступлений в Англии. С 2003 по 2009 год португалец играл за «Манчестер Юнайтед».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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