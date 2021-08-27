Названа сумма трансфера Роналду в «Манчестер Сити»

36-летний португальский бомбардир Криштиану Роналду покидает туринский «Ювентус». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. Игрока подпишет «Манчестер Сити».
Журналисту Джанлуке ди Марцио стало известно, сколько за трансфер нападающего заплатят «горожане». По данным инсайдера, сумма сделки составит 30 миллионов евро.
Ранее стало известно, что чемпион Англии намерен заключить с Криштиану двухлетнее соглашение.
Роналду имеет солидный опыт выступлений в Англии. С 2003 по 2009 год португалец играл за «Манчестер Юнайтед».