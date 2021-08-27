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Гильерме выступил за отмену лимита в российском футболе

Спорт-Экспрессиещё 4
1 час назад

Голкипер «Локомотива» Гильерме высказался об отмене лимита на легионеров в российском футболе.

Гильерме выступил за отмену лимита в российском футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сейчас идет дискуссия по лимиту на легионеров. У вас есть российский паспорт. Как вы смотрите на фразу, которая постоянно повторяется, что надо убрать лимит?

— Я вообще за то, что стоит убрать лимит полностью. Тогда будет конкуренция и русские футболисты будут расти. Это мой взгляд, у каждого свое мнение.

— А почему сейчас игроки не растут, у них нет конкуренции достаточной?

— Конечно. Они понимают, что у них есть свое место на поле. Не только возрастет конкуренция, но и уровень мастерства в России будет выше. Особенно для молодых игроков, которые только начали играть, будет учебой смотреть на иностранного игрока.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что РФС предложил клубам РПЛ изменить формат проведения чемпионата. Один из пунктов — отмена лимита на легионеров. С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

Футбол,Локомотив,РФС,
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