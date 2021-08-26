Карпину предcказали неудачи в ближайших матчах

Бывший тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал перспективы сборной России в ближайших матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022 под руководством Валерия Карпина. Слова специалиста передает Sport24.

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По мнению тренера, сборная России не добьется успеха в матчах с Хорватией, Кипром и Мальтой. Перевертайло отметил, что в национальной команде много новичков, и Карпин плохо знаком с возможностями футболистов. Специалист отметил, что у наставника сборной России мало времени на постановку игры.

«Я пока что не жду положительного результата». — сказал Перевертайло.

Бывший наставник «Уфы» добавил, что молодые футболисты, вызванные в сборную России, находятся в комфортных условиях, а как они проявят себя в национальной команде, неизвестно.

«Он видел их со стороны, а работать вживую совсем другое», — пояснил специалист.