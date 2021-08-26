Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду перейдет в «Манчестер Сити». Португальский журналист Гонсало Лопеш сообщает, что сделка уже согласована.

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В июле 2018 года Роналду перешел из «Реал Мадрида», за который играл 9 лет, в итальянский клуб за 112 млн евро. Контракт с «Ювентусом» был подписан на 4 года.

За 3 полноценных сезона в итальянской команду Криштиану сыграл 97 матчей, забил 81 гол и отдал 23 голевые передачи. В составе «Ювентуса» он дважды становился чемпионом Италии (2018/19, 2020/21) и футболистом года в Серии А (2019, 2020), также признавался лучшим бомбардиром турнира (2021).

Криштиану Роналду в начале своей карьеры играл в английской Премьер-лиге, но за «Манчестер Юнайтед» (2003-2009).

С командой он трижды выигрывал кубок Англии (2006/07, 2007/08, 2008/09) и становился победителем Лиги чемпионов (2007/08). Свою первую «Золотую бутсу» Роналду также получил в «Манчестер Юнайдет».