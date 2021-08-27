Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «МанСити»

Португальский нападающий Криштиану Роналду близок к переходу в английский клуб «Манчестер Сити» из туринского «Ювентуса». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Агент португальца Жорже Мендеш сегодня выйдет на прямой контакт с представителями «Манчестер Сити» и обсудит зарплату своего клиента с боссами «Сити». Она будет меньше 31 млн, которые Роналду получал за каждый год по контракту с «Ювентусом». Криштиану уже сообщил партнёрам по «Ювентусу», что хочет уйти.