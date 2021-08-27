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Олимпиада-2020

Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы

Чемпионат.com
1 час назад

44-летний датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы. Его подопечным удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.

Футбольный тренер пришел на пресс-конференцию голым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает FOX Soccer в «Твиттере», Брайан Педерсен пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведёт послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.

«Подождите Что здесь происходит!?» — гласит комментарий пресс-службы «Антверпена» к публикации в «Твиттере».

Футбол,Брайан Педерсен,
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