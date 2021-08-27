Футбольный тренер пришел на пресс-конференцию голым

44-летний датский наставник бельгийского «Антверпена» Брайан Педерсен устроил яркий перформанс после выхода клуба в групповую стадию Лиги Европы. Его подопечным удалось обыграть кипрскую «Омонию» (4:4 общ., 3:2 по пен.) в двухматчевом противостоянии в квалификационном раунде плей-офф.

Как сообщает FOX Soccer в «Твиттере», Брайан Педерсен пообещал своим игрокам, что в случае выхода команды в групповую стадию Лиги Европы он проведёт послематчевую пресс-конференцию без одежды, как в итоге и произошло. Он лишь прикрыл нижнюю часть тела полотенцем.