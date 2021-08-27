«Манчестер Сити» предложит €30 млн за Роналду

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в английском «Манчестер Сити». Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Sky Sports Паоло Агемо. П

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о данным итальянского инсайдера, английский клуб предложит 30 млн за португальского форварда.

Ранее сообщалось, что португалец подпишет 2-летний контракт с «Манчестер Сити», а официальное предложение о трансфере «Ювентус» получит в ближайшее время.