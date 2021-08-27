«Динамо» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч РПЛ 27 августа, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

27 августа пройдет матч 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 18:50 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния хозяев поля. Сделать ставку на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.20, что соответствует 43% вероятности. Успех «Локомотива» аналитики оценили коэффициентом 3.20 (30%), ничья идёт за 3.45 (27%).

Эксперты ждут высокой результативности в матче РПЛ «Динамо» — «Локомотив». Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.88, а на тотал меньше 2.5 ставят за 1.92. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Динамо» — «Локомотив»: какие делать ставки на матч РПЛ 27 августа

Московское «Динамо» после 5 туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата РПЛ. Команда Сандро Шварца одержала 4 победы в 5 матчах, уступив лишь «Ахмату». На фоне раздоров в других клубах бело-голубые - настоящий островок спокойствия. У команды есть четкий игровой рисунок, есть полное взаимопонимание в селекционной работе, есть молодые таланты - настоящий претендент на самые высокие места. Работа Шварца тоже радует глаз: он не боится доверять молодежи, а результаты говорят сами за себя. Правда, пока, за исключением матча с ЦСКА, динамовцы не встречались с лидерами. Матч с «Локомотивом» - хорошая проверка.

Тем более, что работой наставника красно-зеленых Марко Николича нельзя не восхищаться. В условиях перестройки в клубе, без поддержки руководства тренер выжимает максимум из имеющихся в его распоряжении исполнителей. Может быть, Николича и хотели бы уволить, да повод тренер не дает ни в коем случае. В 5 турах «Локомотив» набрал 11 очков, не проиграв «Зениту» и победив ЦСКА с «Краснодаром». Вторую молодость обрел Федор Смолов, игра у «железнодорожников» цельная и понятная. В общем, легко динамовцам точно не будет.

Это будет матч из серии «нашла коса на камень». Динамовцы наверняка будут играть первым номером, а «Локомотив» постарается поймать соперника на контратаке. Соперники достойны друг друга, поэтому в плане исхода лучше всего ничего не выдумывать и выбрать не самый популярный вариант с ничейным результатом. Сделать ставку на ничью в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 3.45.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет верховым, но, к примеру, последний матч этих команд завершился нулевой ничьей. В последних 6 матчах тотал больше 2.5 гола пробивался трижды, поэтому эта ставка как минимум сомнительна. Лучше взять вариант, что обе команды забьют. За 5 туров ни те, ни другие ни разу не уходили с поля без гола.