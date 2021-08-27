Роналду попрощался с одноклубниками из "Ювентуса"

«Сегодня Роналду не тренировался. Он пробыл в тренировочном центре 40 минут, чтобы попрощаться с товарищами по команде, после чего покинул его. Криштиану планирует уйти из «Ювентуса» в ближайшие несколько часов и ждёт новостей от своего агента, который ведёт переговоры с «Манчестер Сити», — написал журналист.