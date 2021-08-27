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«Манчестер Юнайтед» проявляет серьёзный интерес к Роналду

Чемпионат.com
52 минуты назад

«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Криштиану Роналду, чтобы обсудить детали трансфера португальца из «Ювентуса», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

«МЮ» проявил серьёзный интерес к Роналду
Фото: ReutersReuters

«Со вчерашнего вечера «Манчестер Юнайтед» находится в прямом контакте с Жорже Мендешем по поводу возвращения Криштиану Роналду. Сейчас совет директоров обсуждает цифры сделки, потенциальную зарплату, а также сумму, которую придётся отдать «Ювентусу». «Юнайтед» теперь серьёзно заинтересован», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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