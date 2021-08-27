«МЮ» проявил серьёзный интерес к Роналду

« Манчестер Юнайтед » связался с агентом Криштиану Роналду , чтобы обсудить детали трансфера португальца из «Ювентуса», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» .

«Со вчерашнего вечера «Манчестер Юнайтед» находится в прямом контакте с Жорже Мендешем по поводу возвращения Криштиану Роналду . Сейчас совет директоров обсуждает цифры сделки, потенциальную зарплату, а также сумму, которую придётся отдать «Ювентусу». «Юнайтед» теперь серьёзно заинтересован», — написал журналист.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов предложить Роналду контракт до 2023 года. Напомним, португалец выступает за туринский «Ювентус» с 2018-го. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.