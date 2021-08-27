Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

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«Добро пожаловать домой, Криштиану», - говорится в сообщении.

Роналду играл в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего за рекордную сумму перешел в мадридский «Реал».

В составе «МЮ» Роналду выиграл «Лигу Чемпионов» и завоевал свой первый «Золотой мяч».