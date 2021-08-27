Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в Instagram клуба.
«Добро пожаловать домой, Криштиану», - говорится в сообщении.
Роналду играл в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего за рекордную сумму перешел в мадридский «Реал».
В составе «МЮ» Роналду выиграл «Лигу Чемпионов» и завоевал свой первый «Золотой мяч».
С 2018 года португальский форвард выступал за «Ювентус». В минувшем сезоне 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт с туринским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. По информации инсайдеров, «МЮ» предложил «Ювентусу» за Роналду 30 млн евро.