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Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»

Вероника Полынина
1 час назад

Португальский футболист Криштиану Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщается в Instagram клуба.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед»
Фото: © REUTERS © REUTERS

«Добро пожаловать домой, Криштиану», - говорится в сообщении.

Роналду играл в «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, после чего за рекордную сумму перешел в мадридский «Реал».

В составе «МЮ» Роналду выиграл «Лигу Чемпионов» и завоевал свой первый «Золотой мяч».

С 2018 года португальский форвард выступал за «Ювентус». В минувшем сезоне 36-летний Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Действующий контракт с туринским клубом был рассчитан до 30 июня 2022 года. По информации инсайдеров, «МЮ» предложил «Ювентусу» за Роналду 30 млн евро.

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