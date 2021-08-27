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Олимпиада-2020

В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Тедеско

Газета.Ru
46 минут назад

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал новость о том, что красно-белых может возглавить Доменико Тедеско, передает "Спорт-Экспресс".

В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе к Тедеско
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У нас действующий контракт с Руем Виторией. Слух, о котором вы сказали, да и любые другие подобного рода мы комментировать не будем", - сказал Зеленов.

В сезоне-2021/22 "Спартак" возглавляет португалец Руй Витория. Под его руководством москвичи не смогли пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей лиссабонской "Бенфике".

В шести первых турах Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" потерпел три поражения и занимает девятое место. Тедеско покинул "Спартак" после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в РПЛ. Он возглавлял команду с 2019 года. Ранее бывший SMM-менеджер московского "Спартака" Иван Корж рассказал, как тренер Доменико Тедеско после матча с петербургским "Зенитом" (1:3) объявил команде о нежелании продлевать контракт с красно-белыми.

Футбол,Доменико Тедеско,Дмитрий Зеленов,Зенит,Спартак,
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