Узбекский клуб выплатит российскому тренеру $1,6 млн

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла решение по делу Андрея Канчельскиса против узбекского футбольного клуба "Навбахор" в пользу российского тренера. Об этом сообщает "Матч ТВ". Сумма принятых претензий составила более 1,6 миллионов долларов плюс проценты.

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У "Навбахора" есть 30 дней на осуществление выплат, решение обжалованию не подлежит.

Канчельскис работал в "Навбахоре" с октября 2018 года по июнь 2019-го, в августе того же года он вернулся к исполнению обязанностей главного тренера. В октябре 2020 года он покинул занимаемый пост, причиной стали задолженности по зарплате и невыполнение клубом обязательств по ее выплатам. При Канчельскисе "Навбахор" впервые за 13 лет выиграл бронзовые медали чемпионата Узбекистана.