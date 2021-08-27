Стало известно расписание матчей "Зенита" на групповом этапе ЛЧ

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Наставник считает, что в группе собраны команды высокого уровня. Специалист отметил, что "Ювентус" и "Челси" не нуждаются в представлении. "Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается "Челси" – на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов", - сказал Семак.