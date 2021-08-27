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Стало известно расписание матчей "Зенита" на групповом этапе ЛЧ

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Стало известно расписание матчей "Зенита" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22. Напомним, подопечные Сергея Семака сыграют с лондонским "Челси", туринским "Ювентусом" и шведским "Мальме".

Стало известно расписание матчей "Зенита" на групповом этапе ЛЧ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

1-й тур. 14 сентября, 22:00 мск"Челси" — "Зенит"

2-й тур. 29 сентября, 19:45 мск"Зенит" — "Мальме"

3-й тур. 20 октября, 22:00 мск"Зенит" — "Ювентус"

4-й тур. 2 ноября, 23:00 мск"Ювентус" — "Зенит"

5-й тур. 23 ноября, 23:00 мск"Мальме" — "Зенит"

6-й тур. 8 декабря, 20:45 мск"Зенит" — "Челси"

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Наставник считает, что в группе собраны команды высокого уровня. Специалист отметил, что "Ювентус" и "Челси" не нуждаются в представлении. "Сами знаете, что в Лиге чемпионов слабых команд не бывает. Что касается "Челси" – на данный момент это явный фаворит и по результатам, и по игре. Что касается "Ювентуса", команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии и, естественно, тоже один из самых известных топ-клубов", - сказал Семак.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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