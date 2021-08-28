Названа причина срыва перехода Роналду в «МанСити»

Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити".
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 36-летний футболист передумал присоединяться к "горожанам" после разговора с Хосепом Гвардиолой.
По информации источника, наставник "Сити" не смог гарантировать португальцу место в стартовом составе команды.
В итоге Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед", который ещё в июне не собирался возвращать форварда, однако "красные дьяволы" не могли допустить, чтобы легенда клуба оказалась в стане принципиального конкурента.