Названа причина срыва перехода Роналду в «МанСити»

Стало известно, почему сорвался трансфер нападающего Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Сити".

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, 36-летний футболист передумал присоединяться к "горожанам" после разговора с Хосепом Гвардиолой.

По информации источника, наставник "Сити" не смог гарантировать португальцу место в стартовом составе команды.