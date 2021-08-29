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Месси заявлен на матч ПСЖ против "Реймса" в чемпионате Франции

ТАССиещё 4
33 минуты назад

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси попал в заявку команды на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу против "Реймса". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Месси попал в заявку на матч ПСЖ против "Реймса"
Фото: © EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. 34-летний нападающий впервые попал в заявку команды на матч. Встреча "Реймс" - ПСЖ пройдет в воскресенье, начало - в 21:45 мск.

Ранее аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков в трех матчах.

Футбол,Лионель Месси,УЕФА,
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