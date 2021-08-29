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Названа предварительная причина смерти вратаря Шишмарева

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти вратаря клуба "Красная Звезда" Александра Шишмарева, передает ТАСС.

Названа предварительная причина смерти вратаря Шишмарева
Фото: ФК «Красная Звезда»ФК «Красная Звезда»

"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", - сказал Гвардис.

Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе "Балтика" в Калининграде. Вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.

Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.

"Мы все в трауре. Такая ситуация впервые возникла в истории нашей области. Все звонят, спрашивают, куда можно перевести деньги на похороны. Все готовы поделиться последней копейкой. Полностью за счет общественников, Федерации футбола, в том числе футбольного клуба "Балтики" будут оплачены похороны. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Мы общаемся с "Красной звездой". Все находятся сейчас в шоке", — заявил пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов.

Футбол,Александр Гвардис,Сергей Кандалов,ИТАР-ТАСС,
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