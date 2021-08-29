Названа предварительная причина смерти вратаря Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис назвал предварительную причину смерти вратаря клуба "Красная Звезда" Александра Шишмарева, передает ТАСС.
"Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся", - сказал Гвардис.
Александр Шишмарев умер прямо во время матча на стадионе "Балтика" в Калининграде. Вратарь неудачно столкнулся с футболистом и потерял сознание.
Сообщается, что на место инцидента прибыла скорая, врачи в течение часа пытались спасти жизнь Александра, однако он скончался.
"Мы все в трауре. Такая ситуация впервые возникла в истории нашей области. Все звонят, спрашивают, куда можно перевести деньги на похороны. Все готовы поделиться последней копейкой. Полностью за счет общественников, Федерации футбола, в том числе футбольного клуба "Балтики" будут оплачены похороны. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Мы общаемся с "Красной звездой". Все находятся сейчас в шоке", — заявил пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов.