Названа предварительная причина смерти вратаря Шишмарева

"Мы все в трауре. Такая ситуация впервые возникла в истории нашей области. Все звонят, спрашивают, куда можно перевести деньги на похороны. Все готовы поделиться последней копейкой. Полностью за счет общественников, Федерации футбола, в том числе футбольного клуба "Балтики" будут оплачены похороны. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Мы общаемся с "Красной звездой". Все находятся сейчас в шоке", — заявил пресс-атташе "Балтики" Сергей Кандалов.