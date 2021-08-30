"Был хорош: Тренер "ПСЖ" прокомментировал дебют Месси за клуб

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал дебютный за французский клуб матч нападающего Лионеля Месси.

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"Лео был хорош. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберет топовые кондиции после международного перерыва", — цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, в матче четвертого тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 "ПСЖ" одержал победу над "Реймсом" со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе. 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. 23 августа Месси приступил к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны. Месси является воспитанником "Барселоны".

Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.