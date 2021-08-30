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Тренер "ПСЖ" прокомментировал дебют Месси за клуб

Газета.Ruиещё 11
23 минуты назад

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал дебютный за французский клуб матч нападающего Лионеля Месси.

"Был хорош: Тренер "ПСЖ" прокомментировал дебют Месси за клуб
Фото: TwitterTwitter

"Лео был хорош. Он все еще далек от своей лучшей формы, но он хорошо тренируется и наберет топовые кондиции после международного перерыва", — цитирует Почеттино RMC Sport.

Напомним, в матче четвертого тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 "ПСЖ" одержал победу над "Реймсом" со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе. 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. 23 августа Месси приступил к тренировкам с командой после возвращения из Барселоны. Месси является воспитанником "Барселоны".

Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере 700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года. Ранее Лионель Месси дебютировал за "ПСЖ".

Футбол,Лионель Месси,
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